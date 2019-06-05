سياسي / سلامة وبوغدانوف يؤكدان على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية



طرابلس 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

أكد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف «على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية» وفق ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وجاء التأكيد خلال اجتماع سلامة وبوغدانوف اليوم في العاصمة الروسية موسكو عقب لقاء المبعوث الأممي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق اليوم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن رئيسها غسان سلامة ناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف آخر التطورات في ليبيا ومداولات مجلس الأمن بشأن الأوضاع في هذا البلد.

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