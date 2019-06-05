السعودية اليوم / محافظ طريف يفتتح مهرجان عيدكم شمالي بطريف



طريف 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

افتتح محافظ طريف بدر بن نجر الصقر مهرجان عيدكم شمالي بطريف اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك في قاعة الأهالي الواقعة على الطريق الدولي ، ‏بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأعيان والأهالي.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ألقاها حماد مظهور، ثم ألقى فياض بن صالح الرويلي كلمة الأهالي قدم فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

ثم قُدمت قصيدة شعرية للشاعر فرحان الصخني الحازمي، بعدها شاهد الحضور أوبريتًا للمنشد مشعل الرويلي بمشاركة فرقة أطفال إكليل الورد.

عقب ذلك قام محافظ طريف بدر بن نجر الصقر بتكريم المشاركين في الحفل، ثم أقيمت العرضة

// انتهى //

03:38ت م

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طريف 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسافتتح محافظ طريف بدر بن نجر الصقر مهرجان عيدكم شمالي بطريف اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك في قاعة الأهالي الواقعة على الطريق الدولي ، ‏بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأعيان والأهالي.وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ألقاها حماد مظهور، ثم ألقى فياض بن صالح الرويلي كلمة الأهالي قدم فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وأمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بمناسبة عيد الفطر المبارك.ثم قُدمت قصيدة شعرية للشاعر فرحان الصخني الحازمي، بعدها شاهد الحضور أوبريتًا للمنشد مشعل الرويلي بمشاركة فرقة أطفال إكليل الورد.عقب ذلك قام محافظ طريف بدر بن نجر الصقر بتكريم المشاركين في الحفل، ثم أقيمت العرضة السعودية وتزينت سماء محافظة طريف بعروض الألعاب النارية .// انتهى //03:38ت م0191

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