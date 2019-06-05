اجتماعي / سجون "الحدود الشمالية" تنظم حفل معايدة للنزلاء وأسرهم



عرعر 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

نظمت إدارة السجون بمنطقة الحدود الشمالية أمس حفل معايدة للنزلاء بمشاركة أهاليهم وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت إدارة سجون المنطقة أن ذلك يأتي ضمن برامج السجون تجاه النزلاء خلال العام ومشاركتهم في كافه المناسبات المختلفه بهدف إحساس النزلاء بفرحة العيد مع أسرهم وكسر لحاجز العزلة والبعد عن ذويهم .

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03:38ت م

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