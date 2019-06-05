

بريدة 1 شوال 1440 هـ الموافق 4 يونيو 2019 م واس

استقبل محافظ المذنب عبدالرحمن بن عوده السعوي مديري الدوائر الحكومية والمدنية والعسكرية وأهالي المحافظة والمواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك وذلك بقاعة الاستقبال الرئيسية بمقر المحافظة.

وقدم محافظ المذنب للجميع التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك , سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال , وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإٍسلامية بالخير والبركات , وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

من جهة أخرى قام محافظ المذنب بزيارة معايدة للمرضى المنومين بمستشفى المذنب العام , وقدم لهم التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك , متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وزار المرضى المنومين في قسم الطوارئ واطمئن على حالتهم , مستمعاً خلال الزيارة إلى شرح مفصل من الأطباء والمسؤولين عن حالات المرضى والخدمات الصحية المقدمة لهم.

وفي ختام الزيارة قدم السعوي شكره وتقديره للطاقم الطبي والمسؤولين على الرعاية والاهتمام بالمرضى وعلى جهودهم المقدمة للمراجعين والتي تأتي بتوجيهات دائمة من قبل سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه واللذان يحرصان كل الحرص على تقديم كل خدمة بجودة عالية لأبناء المحافظة والمنطقة بشكل عام, متمنياً للجميع موفور الصحة والعافية والتوفيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / محافظ المذنب يعايد المنومين بمستشفى المذنب العام ويستقبل المهنئين بالعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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