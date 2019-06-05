اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



نيويورك 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي خلال جلسة التعاملات بمقدار 512.4 نقطة أو 2.06 %، ليصل إلى 25332.18 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 58.82 نقطة أو 2.14 %، ليصل إلى 2803.27 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 194.10 نقطة أو 2.65 %، ليصل إلى 7527.12 نقطة.

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