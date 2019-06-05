السعودية | مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:52 صباحًا, 5 يونيو 2019 م المناطق _ واس أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية، واستهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلي في طرابلس، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب اللبناني الشقيق، متمنيًا للجرحى سرعة الشفاء، ومؤكدًا، في الوقت نفسه، على موقف المملكة الرافض للتطرف والعنف والإرهاب ولكل ما من شأنه تقويض الأمن والاستقرار.

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