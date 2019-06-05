شكرا لقرائتكم بالصور .. محافظ رفحاء يرعى حفل المعايدة للجاليات الناطقة بغير العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-05 بالصور .. محافظ رفحاء يرعى حفل المعايدة للجاليات الناطقة بغير العربية متابعات الخليج 365 - رفحاء رعى محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني حفل المعايدة للجاليات الناطقة بغير العربية مساء أمس الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك ، والذي يهدف إلى إدخال الفرحة و السرور على الجاليات الناطقة بغير العربية ، وأقيم الحفل أول أيام عيد الفطر المبارك في مقر مشروع أجران على الطريق الدولي، و شمل الحفل على العديد من الفقرات و المسابقات الخاصة بالجاليات. Advertisements









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