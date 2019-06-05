كيفية انشاء حساب قياس جديد Qiyas Results للاستعلام عن نتائج الاختبارات

كيفية انشاء حساب قياس, مما لا شك فيه أن الكثير من المستفيدين من خدمات المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية يتساءلون حول كيفية انشاء حساب قياس، لكي يتمكنوا من الاستعلام عن نتائج اختبارات القياس عبر هذا الحساب الخاص بكل فرد من خلال موقع قياس الرسمي، حيث أن مركز قياس الرسمي قد أعلن عن نتائج التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية للإناث والذكور باللغة العربية، وكذلك الإعلان عن نتائج للتخصصات النظرية للإناث وذلك باللغة العربية، والآن حان الوقت لكي تتعرف على كيفية انشاء حساب جديد على موقع قياس.

كيفية انشاء حساب قياس.

أعلن مركز القياس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تحقق أكثر استفادة للمتقدمين منها إمكانية التسجيل في اختبارات قياس 1440، الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس، معرفة مواعيد اختبارات مركز قياس، يمكن تسديد مقابل مالي للاختبارات، لذلك لكل من يرغب في انشاء حساب جديد اتباع الخطوات التالية, كما يمكنك نتائج قياس Qiyas Result 1440 برقم الهوية الوطنية عبر المركز الوطني

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تسجيل الدخول على موقع قياس الخدمات الالكترونية من خلال الضغط—- هنا .

ثم قم بالضغط على زر سجل الآن الموجودة بأسفل الصفحة.

بعد ذلك سيتم تحويلك إلى صفحة أخرى لكي يتيح اختيار نوع المتقدم والتي ستكون عبارة عن ” سعودي، مقيم، زائر في جواز سفر مستقل، أصحاب معاملات التجنيس، خارج السعودية”.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على احدى الخيارات المناسبة لك.

تأتي خطوة تسجيل المعلومات الشخصية الخاصة بالمتقدم، وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات الشخصية ستنتهي من استكمال عملية التسجيل.

قياس تسجيل دخول.

من أهم الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للتقويم والقياس هو القيام بالدعوة إلى المتقدمين للاختبارات التي تتم لطلاب الثانوية العامة وعلى القدرات العامة والقياس وكذلك كفايات المعلمين والمعلمات ويقوم بعمل عدة اختبارات منها:

قياس التحصيل الدراسي

قياس القدرات العامة للثانوية العامة كفايات المعلمين

قياس القدرات للجامعيين

وكفايات اللغة الانجليزية

اختبار الإدارة التربوية

اختبار الخدمة المدنية

الهيئة السعودية للمهندسين.

اختبارات تحديد مستوى في اللغة الانجليزية

اختبارات الهيئة السعودية العامة

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