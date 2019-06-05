شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال القطيف يودعون رمضان بالأهازيج والشيلات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبد الله (القطيف)

شارك مئات الأطفال في القطيف وقراها مساء أمس الأول (الإثنين) في وداع شهر رمضان المبارك، مرددين الأناشيد القديمة «ودعوا يا كرام شهر الصيام، الوداع الوداع يا شهر الله، وعليك السلام يا شهر الصيام».

وانتظم الأطفال في مسيرات طويلة مرددين أهازيج شعبية. واشترك أهالي القطيف فى وداع شهر رمضان حيث خرج عدد من أبناء المحافظة يرافقهم عدد من المسحرين الذين دأبوا على مدار الشهر الكريم على إيقاظ النائمين وتسحيرهم بالعديد من الأهازيج وذلك احتفالية لوداع شهر رمضان المبارك، وهم يرددون في فرح وسعادة ما يصدح به المسحر من أهازيج وشيلات.

وكانت فعالية توديع شهر رمضان محركاً خصباً لعقول الأطفال بتواتر الأجيال التي تعايشت مع هذا الحدث، فتوديع الشهر لم يتغير بتغير الزمان، خصوصاً في القرى التي لا تشهد صخباً، وتبدأ مسيرة التوديع منذ الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يجتمع الأطفال في لهفة في ساحة، منتظرين «المسحر»، ومع أول صوت يخرج من طبلته يبدأ الأطفال بالتصفيق وترديد الأغاني والأهازيج الشعبية، في مسيرة طويلة يجوبون بها شوارع وسكك وحارات البلدة في فرح لا وصف له.