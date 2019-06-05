شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل رجال الأمن المشاركين في العمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

نقل وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وتقديرهما لجهود رجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440هـ، بنجاح الخطة الأمنية التي تم تنفيذها، خلال رمضان المبارك، للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وذلك خلال استقباله لهم في مكة المكرمة.

كما نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود تهنئة القيادة الحكيمة لقادة القطاعات الأمنية ومنسوبيهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهاً بنقل التهنئة لجميع منسوبي القطاعات الأمنية ضباطاً وأفراداً، ومهنئاً الجميع بالمستوى المتميز من الأداء في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية خلال الشهر الفضيل.

حضر الاستقبال رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.