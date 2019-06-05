شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يزور علماء ومشايخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان أمس (الثلاثاء)، عقب صلاة العيد، عدداً من العلماء والمشايخ في منازلهم بمكة المكرمة، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وشملت زيارات الأمير بدر بن سلطان، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كِبار العلماء الدكتور سعد الشثري، والمستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن حميد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى.

من جهتهم، قدم العلماء تهنئتهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة بعيد الفطر المبارك، شاكرين له زيارته لهم.