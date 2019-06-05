أمير مكة يستقبل المهنئين بالعيد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس (الثلاثاء)، في منزله بجدة المهنئين بعيد الفطر المبارك.
وهنأ الأمير خالد الفيصل الجميع بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات. فيما بادل الحضور أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، كما باركوا لسموه نجاح أعمال وخطط شهر رمضان المبارك.
حضر الاستقبال عدد من الأمراء والوزراء والعلماء وقادة القطاعات الأمنية ومديرو الأجهزة الحكومية بالمنطقة وجمع من المواطنين.
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