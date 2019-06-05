محافظ جدة يستقبل أمراء ووزراء ومسؤولين وأهالي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس (الثلاثاء)، عددا من الأمراء والوزراء والمسؤولين وأهالي جدة الذين قدموا للسلام وتهنئته بحلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يحفظ لوطننا قيادتها وأمنها. استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس (الثلاثاء)، عددا من الأمراء والوزراء والمسؤولين وأهالي جدة الذين قدموا للسلام وتهنئته بحلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يحفظ لوطننا قيادتها وأمنها. حضر المعايدة مستشار أمير مكة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي.



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