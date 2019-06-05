شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليمني لـ«الخليج 365»: انتصار للعرب وردع لإيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أكد السفير اليمني لدى المملكة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور شائع الزنداني أن تأكيد نتائج القمتين العربية والإسلامية على أمن ووحدة واستقرار اليمن وتقديم الدعم اللا محدود لقيادتها الشرعية هو مكسب مهم في لحظة حرجة يثمنها الشعب اليمني ويأخذها بالاعتبار، فهي دعم سياسي ومعنوي له في معركته المصيرية، مشيداً في اتصال هاتفي بـ«الخليج 365» بنتائج القمة الإسلامية الداعمة للقيادة السياسية اليمنية والمرحبة بانعقاد البرلمان اليمني بمدينة سيئون وانتخاب هيئة رئاسية جديدة له. وأعرب السفير اليمني عن شكر اليمن حكومة وشعباً للمملكة العربية السعودية ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على استضافة قمم مكة المكرمة الثلاث، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته التي فرضتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيران.

ووصف الزنداني نتائج قمم مكة الثلاث بالتقدم الإيجابي في تاريخ الكيانات الثلاثة التي اجتمعت بجوار البيت العتيق ومتسقة مع المبادئ والثوابت التي تأسست عليها المملكة، قائلاً: «بعثت قمم مكة برسائل واضحة الدلالة للمستقبل بأن لدى هذه الدول قادة قادرون على حماية أوطانهم وشعوبهم ومصالحهم وقادرون أيضاً على بتر كل يد طامعة أو عابثة بمصالح شعوبهم». وأشار إلى أن نتائج قمم مكة جعلت إيران تقف في مواجهة العالم الإسلامي من خلال سياساتها التي تهدد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وتشكل خطرا على مصالح العالم بأسره.