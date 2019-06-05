شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية «سافيز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أخلت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية «سافيز» بعد تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة.

وحسب المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، بلاغاً من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية، التي تقع شمال غربي ميناء الحديدة بمسافة 95 ميلا بحريا باتجاه 292 درجة، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية الإخلاء الطبي الجوي للمصاب الإيراني بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية ونقلته إلى المستشفى العسكري في جازان، في حالة صحية سيئة.

وأضاف العقيد المالكي أن المملكة تلقت طلباً رسمياً من السفير الإيراني ببعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف عبر البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لطلب المساعدة التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، إذ تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة.