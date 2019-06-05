شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين في المسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة)

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكة المكرمة صباح أمس (الثلاثاء) صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين الديوان الملكي بقصر الصفا كان في استقباله مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ووزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

وأدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وعدد من الأمراء والعلماء والوزراء وكبار المسؤولين.