شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل المهنئين بعيد الفطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس (الثلاثاء) في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة عقب صلاة عيد الفطر المبارك رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والأمراء، والعلماء، والمشايخ، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة له بعيد الفطر المبارك. وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمراء أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وخالد بن سعود بن عبدالعزيز، وخالد بن فهد بن خالد، ومقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وتركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ومنصور بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، ووكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي.

فيما غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صباح أمس (الثلاثاء) مكة المكرمة بعد أن قضى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.