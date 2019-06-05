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فتحت السلطات الأمنية بمحافظة محايل عسير ملف التحقيق في قضية العثور على طفل في الرابعة عشرة من العمر وجد مشنوقًا وقد فارق الحياة.
وأشارت مصادر "الخليج 365" إلى أن الطفل وجد معلقًا عند الساعة العاشرة من صباح أمس أول أيام العيد "بهنجر" في منزلهم الواقع في قرية الشرجة غرب عسير وقد فارق الحياة.
وقامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تمهيدًا لعرضه على الطبيب الشرعي، فيما لاتزال عمليات التحري والبحث جارية لمعرفة ملابسات القضية.
في أول أيام العيد .. العثور على طفل مشنوقًا بمنزله بقرية الشرجة غرب عسيرمحمد طيران الخليج 365 2019-06-05
فتحت السلطات الأمنية بمحافظة محايل عسير ملف التحقيق في قضية العثور على طفل في الرابعة عشرة من العمر وجد مشنوقًا وقد فارق الحياة.
وأشارت مصادر "الخليج 365" إلى أن الطفل وجد معلقًا عند الساعة العاشرة من صباح أمس أول أيام العيد "بهنجر" في منزلهم الواقع في قرية الشرجة غرب عسير وقد فارق الحياة.
وقامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تمهيدًا لعرضه على الطبيب الشرعي، فيما لاتزال عمليات التحري والبحث جارية لمعرفة ملابسات القضية.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
01:17 AM
الجهات الأمنية باشرت الحادث.. ومازال البحث جاريًا لمعرفة ملابسات القضية
فتحت السلطات الأمنية بمحافظة محايل عسير ملف التحقيق في قضية العثور على طفل في الرابعة عشرة من العمر وجد مشنوقًا وقد فارق الحياة.
وأشارت مصادر "الخليج 365" إلى أن الطفل وجد معلقًا عند الساعة العاشرة من صباح أمس أول أيام العيد "بهنجر" في منزلهم الواقع في قرية الشرجة غرب عسير وقد فارق الحياة.
وقامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تمهيدًا لعرضه على الطبيب الشرعي، فيما لاتزال عمليات التحري والبحث جارية لمعرفة ملابسات القضية.
، في أول أيام العيد .. العثور على طفل مشنوقًا بمنزله بقرية الشرجة غرب عسير ،
المصدر : الخليج 365
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