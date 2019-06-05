، قواطع كهربائية مكشوفة تتربص بضحاياها بمقر للاحتفال بالعيد بـ"شرائع مكة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مثبتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالمكان المخصص للنساء والأطفال

تنتظر قواطع كهربائية مكشوفة مثبتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالشرائع التي تحتضن إحدى فعاليات احتفال أهالي مكة بالعيد، ضحاياها من الأطفال والمارّة، دون أدنى مسؤولية من الجهة المختصة.

فيما وثقت "الخليج 365" القواطع الكهربائية، التي ظهرت مكشوفة في مقر مهرجان الاحتفال بالعيد بحجز الشرائع، قبيل انطلاقه بساعات، والتي تشكل خطرًا محتومًا على المارة ومرتادي المهرجان، من الأسر والأطفال، خصوصًا أنها تقع في المكان المخصص للنساء.

وبحسب أحد القائمين على المهرجان، أفاد بأن تلك القواطع وُجدت مكشوفة من ذي قبل، ولم يتمكنوا من إغلاقها أو إحكامها بالشكل المطلوب، مكتفين بوضع الشريط اللاصق "الشطرطون" للحد من خطورتها.

وطالب الأهالي عبر "الخليج 365" المسؤولين في شركة الكهرباء والجهة المنظمة لمهرجان احتفال الأهالي بالعيد في حجز السيارات بالشرائع، بضرورة تدارك الوضع على وجه السرعة، وإزالة الخطر وتأمين تلك القواطع قبل أن تفتك بالأطفال الأبرياء.