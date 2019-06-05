طقس الأربعاء.. شديد الحرارة على غرب وشرق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الأربعاء) أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية.

وأضافت أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة غرب وشرق المملكة. وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية جنوبية بسرعة 10-32 كم/ساعة.