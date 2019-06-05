التواصل الاجتماعي “يشتعل” احتفاء بكلمات ولي العهد لأبطال الحد

لقيت الكلمات الصادقة على لسان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في زيارته لمعايدة قطاع جازان في المنطقة الجنوبية، تفاعلاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا أنهم تأثروا بها قبل أبطال الحد. وجاءت كلمة سموه في فيديوهات متداولة حيث قال: “زيارتي اليوم الهدف منها السلام والاطمئنان نظير تضحياتكم التي هي السبب، بعد الله، بأن كل مواطن ومقيم هم الآن يستمتعون بالعيد.. ونعتز بالدور البطولي الذي تقومون به في حماية أرض الوطن”. وانطلق المغردون في وسم تزامن مع الزيارة أسموه #ولي_العهد_يعايد_ابطال_الحد وصل للترند العالمي، حيث غرد سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات “تركي الدخيل” قائلاً: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معايداً أبطالنا المرابطين: “بسبب بطولاتكم ثلاثة ملايين مسلم كانوا يتعبدون ويعتمرون في الحرم بأمن وأمان”. وغرد الأمير سطام بن خالد آل سعود قائلاً: ولي العهد يجسد معنى اللحمة الوطنية والوفاء والاعتزاز والتقدير لأبطالنا في الحد الجنوبي بزيارته لجنودنا البواسل في الميدان ومشاركتهم فرحة العيد، وليؤكد على دورهم في حماية الأرض والمقدسات، حفظ الله لنا ملك الحزم ولي العهد الأمين. وقال المغرد سعيد جطر: زيارة سموه لأبطال الحد بينت مدى المحبة بينهم والتقدير لجهودهم الجبارة في الدفاع عن الوطن، سدد الله رميهم ونصرهم.

وقال الإعلامي عبدالله البندر: “حنا أشهر من علم.. حنا خدام الحرم”، فيما قال الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود: على الرغم من سباق سمو ولي العهد لإنجاح وتحقيق الرؤية هنا نحن نشاهده بين حماة الدين والمليك والوطن لمعايدتهم؛ حرصاً منه على ما يتمتع به المواطن والمقيم من أمن وأمان.. سموه رجل لن يتكرر.. وبزيارته لرجال الحد يؤكد حرصه على أمن وأمان بلاد الحرمين. بدوره، قال المغرد قس بن ساعدة: حبيب الشعب.. وأخو الشعب.. وفخر الشعب.. وقدوة الشعب.. وملهم الشعب.. حفظك الله رمزاً وأدامك لنا قائداً”. وقال الكاتب سلمان الدوسري: إن القائد الحقيقي يقترب من جنوده ولا يبتعد عنهم، يعايدهم ويتواصل معهم.. محمد بن سلمان ليس غريباً عنهم.. هم رجاله وهو واحد منهم. من جانبه، قال المستشار محمد نافع: لقد تعلمنا أن من صفات القائد المحنك قوة الشخصية- الذكاء- محاربة الفساد- الطموح- العمل ليل نهار- التطوير ومتابعة الخطط المشاريع، وكل هذه الصفات تجدها بولي العهد.

وأضاف: مهندس أفضل رؤية سعودية يعمل ليل نهار، وتجده بالأمس بمكة المكرمة من أجل القمم الثلاث، واليوم بالحد الجنوبي لمعايدة الابطال، طموحه عنان السماء أن تكون السعودية الأقوى والأولى في كل شيء باختصار إنه سيدي ولي العهد”. يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، زار اليوم قطاع جازان في المنطقة الجنوبية لمعايدتهم، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية. ونقل سمو ولي العهد لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً اعتزازه وتقديره للدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.