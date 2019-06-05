مصادر «عاجل»: إلزام الجهات الحكومية بالتأكد من سلامة الأغطية للحفاظ على الأنفس

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور توجيهات عليا تقضي بضرورة الحفاظ على الأنفس وحمايتها من السقوط في خزانات المياه والصرف الصحي والعمل على الحد منها، بعد رفع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود آل سعود، تقريرًا متكاملًا يدرس كل الحوادث التي تعاملت بها الجهات المعنية والإنقاذ.

جاءت التوجيهات العاجلة لكل الجهات الحكومية بالتأكد من سلامة الأغطية داخل المنشآت والمنشآت التابعة لها التي تقع داخل حدودها الإدارية وسلامتها من الصدوع أو الكسور، وكذلك متابعة أغطية المناهل لخطوط الصرف ولشبكات المياه، مع عدم إهمال أي بلاغ أحالته إلى جهة الاختصاص للتعامل مع ضرورة البدء بتوعية المواطنين والمقيمين بحوادث الغرف والاختناقات في خزانات المياه والصرف الصحي وأهمية التأكد من الأغطية بشتى الوسائل المتاحة.

وأكدت المصادر، أن التوجيهات ألزمت وزارة الشئون البلدية والقروية بإلزام المكاتب الهندسية عند إعداد التصاميم للخزانات والأغطية بأن تكون وفقًا للمواصفات ولكود البناء السعودي .

ووفقًا لمصادر «عاجل»، فإن التوجيهات منعت التجديد للتراخيص للمكاتب البلدية التجارية أو منحهم شهادة إتمام أو منح ترخيص الترميم إلا بعد مطابقة خزانات المياه وقيام فريق مختص بالكشف وإصدار شهادة موافقة بذلك .

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وكانت عاجل نشرت خبرًا، تحت عنوان (مصادر «عاجل»: أمانة جدة تشدّد الرقابة على الإنشاءات لتفادي حوادث السقوط) ألمحت فيه إلى أن إمارة منطقة مكة المكرمة، شدَّدت على أمانة جدة تفعيل دورها لحماية الأرواح؛ جراء تكرار حوادث السقوط الناجمة عن إهمال بعض سكان الأحياء، أو إهمال بعض مقاولي المشاريع خلال تنفيذ أعمالهم.

وبناء على ذلك، أبلغت أمانة جدة كل المكاتب الهندسية والاستشارية، بتكرار حوادث السقوط، سواء تلك التي تقع في خزانات الصرف أو المياه لعدة أسباب؛ كعدم وجود غطاء للمناهل والخزانات، أو عدم تركيبها بشكل صحيح من قبل أصحابها؛ ما قد يسبب حوادث.

وطالبت الأمانة، المكاتب، بالعمل على إكمال أعمالها، وفقًا لاشتراطات السلامة في المباني الشخصية أو التجارية أو السكنية تحت الإنشاء، وأخذ تعهدات على أصحابها بوضع العلامات التحذيرية والإرشادية بالقرب من مواقع الخطر، مؤكدة أنه ستتم متابعة المواقع والرفع بالمخالفين؛ لتطبيق العقوبات بحقهم.