السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يدشن منتزه الأمير حسام بن سعود بالقيم



الباحة 01 شوال 1440هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم منتزه الأمير حسام بن سعود بالقيم بقيمة بلغت أكثر من 60 مليون ريال.

وفور وصوله سموه لمقر المنتزه وضع حجر الأساس إذاناً بافتتاحه, مستمعاً إلى شرح مفصل من أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط عن مكونات المنتزه الذي يقع على مساحة 150 ألف متر مربع, ومسطحات خضراء بمساحة 80 ألف متر مربع, كما يحتوي المنتزه على 36 جلسة, و21 مظلة, و1400 شجرة, و 4 آلاف شجيرة, بالإضافة إلى بحيرة صناعية على مساحة 1200 متر مربع, وبلازا مكونة من مسرح ومدرجات سعتها 1500 فرد, بالإضافة إلى نافورة تفاعلية بمساحة ألف متر مربع, وعدد 3 أكشاك, و12 محلًا تجاريًا, وعربة قطار بسعة 55 فردًا, وممرًا بطول 700 متر طولي, وعدد شلالين بارتفاع عشرة أمتار, ومصلى للرجال والنساء, ومناطق لألعاب الأطفال, وعدد 500 موقف سيارة.

وفي ختام التدشين تسلم سموه هدية تذكارية من أمين المنطقة بهذه المناسبة.

حضر التدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن حسام بن سعود، ومدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد بن حمزة الحربي, ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري, وعدد من المسؤولين.

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