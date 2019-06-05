اجتماعي / محافظة البدع تستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

تبوك 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس
استقبل محافظ البدع ياسر بن عمار الحقباني اليوم , مديري الجهات الحكومية المدنية والأمنية ومشايخ القبائل وجموعاً من المواطنين لتقديم المهنئين بعيد الفطر المبارك، وذلك بمقر المحافظة.
وبادل محافظ البدع الجميع التهنئة بهذه المناسبة المباركة سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ على البلاد أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
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