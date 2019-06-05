السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 1 شوال 1440 هـ الموافق 4 يونيو 2019 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بني حسن والمندق وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والحسام ، والخلب، إرتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

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