السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يرعى حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك



سكاكا 01 رمضان 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك، الذي تقيمه أمانة المنطقة

وذلك بحديقة الأمانة لأنسنة المدن بمدينة سكاكا.

وفور وصول سموه مقر الحفل صافح عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لنادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم عُزف السلام الملكي، بعدها بدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم القى أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة راعي الحفل، مقدماً التهنئة للجميع بهذه المناسبة السعيدة.

وأضاف الغامدي أن الأمانة وبمشاركة عدد من الجهات قامت بإعداد برامج وأنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية متعددة في جميع المتنزهات والساحات والميادين

فرحة بعيد الفطر المبارك، لخدمة أهالي المنطقة.

بعد ذلك القى الشاعر متعب النصار قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم شاهد الجميع مشهداً حوارياً بعنوان " العيد زمان "، تبعه عرض مرئي اشتمل على جهود الأمانة

في إنشاء بعض المجمعات التي تستفيد منها الأسر المنتجة، ثم شاهد الجميع أوبريت العيد.

بعد ذلك قُدمت العرضة

حضر الحفل وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة ومديرو الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.

//انتهى//

00:45ت م

0173



سكاكا 01 رمضان 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك، الذي تقيمه أمانة المنطقةوذلك بحديقة الأمانة لأنسنة المدن بمدينة سكاكا.وفور وصول سموه مقر الحفل صافح عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لنادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم عُزف السلام الملكي، بعدها بدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.ثم القى أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة راعي الحفل، مقدماً التهنئة للجميع بهذه المناسبة السعيدة.وأضاف الغامدي أن الأمانة وبمشاركة عدد من الجهات قامت بإعداد برامج وأنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية متعددة في جميع المتنزهات والساحات والميادينفرحة بعيد الفطر المبارك، لخدمة أهالي المنطقة.بعد ذلك القى الشاعر متعب النصار قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم شاهد الجميع مشهداً حوارياً بعنوان " العيد زمان "، تبعه عرض مرئي اشتمل على جهود الأمانةفي إنشاء بعض المجمعات التي تستفيد منها الأسر المنتجة، ثم شاهد الجميع أوبريت العيد.بعد ذلك قُدمت العرضة السعودية حضر الحفل وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة ومديرو الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.//انتهى//00:45ت م0173

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