اجتماعي / أهالي محافظة محايل يحتفلون بعيد الفطر المبارك



محايل 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

احتفل أهالي محافظة محايل بعيد الفطر المبارك من خلال الحفل الذي نظمته بلدية المحافظة اليوم بحضور وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبده ومحافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي ورئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع ومديري الإدارات الحكومية والأمنية ، وذلك بوسط البلد.

وتضمن الحفل عددًا من الكلمات والقصائد والعروض الشعبية ، كما اشتملت الفعاليات على مشاركة فرقة باب الحارة وفرقة ريفان الاستعراضية ، وأوبريتًا بعنوان " رسمه " بمشاركة فرقة عسير الشعبية.

ورفع محافظ محايل المكلف التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

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