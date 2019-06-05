السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يرعى حفل أهالي الباحة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الباحة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وهنأ سموه في كلمته التي ألقاها خلال رعايته حفل أهالي منطقة الباحة بمناسبة العيد السعيد الذي نظمته إمارة المنطقة اليوم بمنتزه الأمير حسام بالقيم بالباحة، الأهالي بعيد الفطر المبارك ، كما هنأ سموه جنودنا الأبطال بالحد الجنوبي بهذه المناسبة، داعياً الله لهم بالتوفيق وأن يسدد رميهم وأن يحميهم من كل شر في ظل قيادة المملكة الرشيدة أعزها لله - .

وتخلل الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، كلمة لأهالي المنطقة ألقاها نيابة عنهم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالباحة صالح بن علي آل محفوظ ، الذي هنأ فيها باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة القيادة الحكيمة - أيدها الله - ، وسمو أمير المنطقة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن شكره لسموه على رعايته للحفل ومشاركة أهالي المنطقة فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة .

وقدم آل محفوظ التهنئة لجنودنا المرابطين على الحدود ، مؤكداً بأن ما يقدمونه من أعمال بطولية وتضحيات هي محل اعتزاز وفخر جميع أبناء الوطن.

بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور .

ثم شاهد سموه والحضور أبرويتًا غنائيًا بهذه المناسبة اشتمل على عدد من الرقصات الشعبية والأغاني الوطنية بمشاركة فرقة صوت الجنوب بمنطقة الباحة تضمنت العديد من اللوحات التي تحكي تطور منطقة الباحة من نهضة تنموية في مختلف المجالات.

وفِي ختام الحفل أضاءت الألعاب النارية سماء منتزه الأمير حسام بالقيم .

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن حسام بن سعود، ومدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد بن حمزة الحربي, ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري, وعدد من المسؤولين وجمع غفير من الأهالي والزوار.

‏‫// انتهى //

00:15ت م

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الباحة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذا الوطن وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.وهنأ سموه في كلمته التي ألقاها خلال رعايته حفل أهالي منطقة الباحة بمناسبة العيد السعيد الذي نظمته إمارة المنطقة اليوم بمنتزه الأمير حسام بالقيم بالباحة، الأهالي بعيد الفطر المبارك ، كما هنأ سموه جنودنا الأبطال بالحد الجنوبي بهذه المناسبة، داعياً الله لهم بالتوفيق وأن يسدد رميهم وأن يحميهم من كل شر في ظل قيادة المملكة الرشيدة أعزها لله - .وتخلل الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، كلمة لأهالي المنطقة ألقاها نيابة عنهم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالباحة صالح بن علي آل محفوظ ، الذي هنأ فيها باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة القيادة الحكيمة - أيدها الله - ، وسمو أمير المنطقة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن شكره لسموه على رعايته للحفل ومشاركة أهالي المنطقة فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة .وقدم آل محفوظ التهنئة لجنودنا المرابطين على الحدود ، مؤكداً بأن ما يقدمونه من أعمال بطولية وتضحيات هي محل اعتزاز وفخر جميع أبناء الوطن.بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور .ثم شاهد سموه والحضور أبرويتًا غنائيًا بهذه المناسبة اشتمل على عدد من الرقصات الشعبية والأغاني الوطنية بمشاركة فرقة صوت الجنوب بمنطقة الباحة تضمنت العديد من اللوحات التي تحكي تطور منطقة الباحة من نهضة تنموية في مختلف المجالات.وفِي ختام الحفل أضاءت الألعاب النارية سماء منتزه الأمير حسام بالقيم .حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن حسام بن سعود، ومدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد بن حمزة الحربي, ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري, وعدد من المسؤولين وجمع غفير من الأهالي والزوار.‏‫// انتهى //00:15ت م0168

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.