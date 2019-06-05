السعودية | هيئة الترفيه تقدّم عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد

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تنظم الهيئة العامة للترفيه بمشاركة فنانين من آسيا وأفريقيا والقارة الأمريكية، ضمن موسم العيد فعاليات السيرك العالمية التي بدأت اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام.

وسيعيش الزوار تجربة مختلفة عبر عروض السيرك التي ستقام في الرياض والدمام والمبرز والطائف.

ففي ساحة النخيل مول بمدينة الرياض، سيكون الجمهور على موعد مع “سيرك إلواز” الذي يعد أحد أعرق وأهم عروض السيرك العالمية والممتد لأكثر من 26 عاماً.

وفي ساحة مجمع غرناطة ينطلق مهرجان وسيرك أمريكانو خلال الفترة 5 وحتى 9 يونيو، يقدّم من خلالها 9 عروض مختلفة, بينما في الدمام تنطلق فعالية سيرك هوليود بمشاركة

مجموعة من الفنانين العالميين من أمريكا الشمالية والجنوبية وذلك في منتزه الملك عبدالله “الواجهة البحرية”.

أما في الأحساء وتحديداً في الراشد سكوير فسيقام مهرجان وسيرك “دهشة” الذي يحتوي على عروض ترفيهية حيّة متنوعة تشمل فعالية سيرك والحركات البهلوانية والمهرجين.

وتحط جولات السيرك رحالها في الطائف، حيث سيقام في منتزه الردف مهرجان “السيرك الأفريقي” وهو عبارة عن سيرك ذا طابع أفريقي.