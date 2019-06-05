أمير الشمالية يحث المسؤولين على وضع الخطط التطويرية لتقديم خدمات أفضل

2019-06-04

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة المحافظين ورؤساء المراكز في المنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموّه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بالخير واليمن والبركات.

وحث سموه الجميع على الإشراف على تقديم الخدمات للمواطن والمقيم في المحافظات والمراكز التابعة لها، ووضع الخطط التطويرية لتقديم خدمات أفضل وبمستوى أعلى، وتهيئة المرافق العامة والمنتزهات في أيام عيد الفطر المبارك.

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كما شدد سموه على أهمية دور المحافظين الإشرافي في متابعة الأعمال والإشراف على المراكز المرتبطة بهم وسير العمل بها، ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية التابعة للمحافظة بما يخدم المواطنين وتحقيق احتياجاتهم.

ونوه سموه بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – في إطار رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي عهده الأمين – حفظه الله – من خدمات ترفيهية في المناسبات والمواسم كافة لرفع مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين، مشيداً سموه بالبرامج والفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، وما قدمته للمنطقة من الدعم اللازم لفعاليات عيد الفطر المبارك بالمنطقة.