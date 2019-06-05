سعر صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2019 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق...

شهد سعر الريال السعودي حالة من الإستقرار مقابل الجنيه المصري طبق آخر تعاملات وردت اليوم الثلاثاء 4 يونيو، في عدد من البنوك، وعلى رأسهم البنك المركزي المصري ،وجاء سعر صرف الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي نحو 4.46 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.45 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.46 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.45 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.45 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصري

4.45 جنيه للشراء.

4.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.42 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.43 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.