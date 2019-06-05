متي موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 1440 هجرية

ينتظر في الساعات الحالية كافة المواطنين والمواطنات في الدول التي أعلنت عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال المبارك للعام الحالي، وذلك من أجل أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والساحات المخصصة لها، حيث أعلنت المحكمة الشرعية في المملكة العربية السعودية عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال المبارك.

وقد أعلنت كافة المناطق والأمانات في المملكة العربية السعودية عن مواعيد أداء صلاة عيد الفطر المبارك لكافة المسلمين في المساجد والساحات المخصصة لأداء الصلاة، حيث كشفت أمانة الرياض عن تخصيص العديد من الساحات والمساجد لأداء الصلاة سواء للرجال أو للنساء.

وتعد صلاة العيد من أهم السنن التي أوصانا بها رسول الله صلي الله عليه وسلم، والتي يجب على المسلم أداءها في المسجد والتي تساعدنا في الحصول على فرحة وبهجة العيد.

موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 1440

وأعلنت منذ قليل أمانة العاصمة السعودية الرياض، أن صلاة عيد الفطر المبارك في الرياض، سوف تكون في تمام الساعة 5:18 بتوقيت الرياض، وذلك لكافة المسلمين والمسلمات من أجل الحضور إلى المساجد في الوقت المحدد.