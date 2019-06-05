متي موعد صلاة عيد الفطر في جدة 1440 هجرية

مع إعلان أول أيام عيد الفطر المبارك، بدأ البحث بشكل مكثف على كافة المواقع عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل أداءها بحضور المسلمين والمسلمات في كافة المناطق والمساجد المخصصة لأداء الصلاة، وذلك من قبل الحكومات والهيئات والامانات في مختلف المناطق.

حيث إن صلاة عيد الفطر المبارك، أحد الصلوات الهامة التي يجب على مختلف المسلمين في شتي بقاع الأرض أداءها في الموعد المحدد لها، من أجل الحصول على ثواب الكبير وإحياء سنة النبي صلى الهل عليه وسلم، حيث يتساءل الكثير عن المواعيد المحددة لأداء الصلاة.

وتبدأ صلاة عيد الفطر المبارك، عقب انتهاء صلاة الفجر وظهور الشمس وظهور شعاع الشمس بشكل رسمي، ويبدأ التدفق والذهاب إلى المساجد لأداء الصلاة.

موعد صلاة عيد الفطر في جدة 1440

وقد أعلنت أمانة جدة، في بيان رسمي عن موعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والساحات التي خصصتها أمانة جدة لكافة المواطنين والمقيمين في جدة من أجل الحصول على الأجر والثواب الكبير وإحياء سنة النبي صلي الله عليه وسلم، وسوف يتم أداء الصلاة في تمام الساعة 6:00 بتوقيت منطقة جدة.