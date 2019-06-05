مواعيد صلاة عيد الفطر في مناطق السعودية 2019/1440 وقت الساعة صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 1440، نتابع مع قرائنا بمناسبة عيد الفطر المبارك المقالات المتتالية حول توقيت الساعة لصلاة العيد في كافة الدول العربية، ومن خلال هذا المقال نختص موعد صلاة العيد 2019-1440 في مناطق السعودية المختلفة من أجل أن نتعرف سوياً على موعد وقت صلاة العيد في أبها, الإفلاج, الأحساء, الباحة, الجبيل, الجوف, الخبر, الخرج, الخفجي, الدمام, الدوادمي, القصيم, الرياض, الزلفى, الطائف, الظهران, القريات, القطيف, الليف, المبرز, المدينة المنورة.

موعد صلاة عيد الفطر في النماص, الهفوف, بريدة, جدة, جيزان, حائل, حفر الباطن, خميس مشيط, عرعر, نجران, ينبع, وغيرها من المناطق بالمملكة السعودية، فالجميع الآن في ترقب لمعرفة موعد صلاة العيد في مدينته والذهاب لأماكن المصليات التي تخصصها أمانات المناطق وتجهزها للمواطنين في إطار حرصها ومشاركتها المواطنين فرحتهم بالعيد.

وقت صلاة عيد الفطر 1440-2019

إليكم في السطور التالية مواعيد وقت صلاة عيد الفطر 1440 هجريا في جميع أنحاء السعودية، ففي مدينة الرياض سيكون وقت صلاة العيد تمام الساعة 5:18،وفي مكة المكرمة الساعة 5:57، وفي المدينة المنورة الساعة 5:46،وفي مدينة جدة 6:00، وفي مدينة الدمام الساعة 5:00،وفي مدينة نجران الساعة 5:47،وفي مدينة جازان الساعة 5:55،وفي مدينة أبها الساعة 5:55،وفي مدينة الباحة الساعة 5:53،وفي مدينة تبوك الساعة 5:56،وفي مدينة الجوف الساعة 5:38،وفي القصيم تقام الصلاة الساعة 5:31 , وفي الحدود الشمالية الساعة 5:30،وأخيراً في حائل تقام الصلاة الساعة 5:37 كل عام وانتم بخير.

موعد صلاة عيد الفطر 1440 في الرياض

توقيت الساعة الـ 5:018 صباحاً

موعد صلاة عيد الفطر 1440 في مكة المكرمة

توقيت الساعة الـ 5:52 صباحاً

موعد صلاة عيد الفطر 1440 في المدينة المنورة

توقيت الساعة الـ 5:33 صباحاً

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موعد صلاة عيد الفطر 1440 في جازان

توقيت الساعة الـ 5:55 صباحاً

موعد صلاة عيد الفطر 1440 في الطائف

توقيت الساعة الـ 5:55 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 1440 في جدة

توقيت الساعة الـ 5:55

موعد صلاة عيد الفطر 1440 في الدمام

توقيت الساعة الـ 5:01

وبعد معرفة وقت صلاة عيد الفطر في مناطق السعودية يذهب المسلمون لأماكن المصليات التي تخصصها أمانات المناطق وتجهزها للمواطنين في إطار حرصها ومشاركتها المواطنين فرحتهم بالعيد.