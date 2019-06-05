، بسبب هواوي.. بوادر حرب "سياحية" بين الصين وأمريكا.. وخسائر بالمليارات تنتظر واشنطن ،

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أصدرت لأول مرة وزارة الثقافة والسياحة الصينية تحذيرًا من الدرجة الأولى من سفر السياح الصينيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحثتهم على تقييم مخاطر السفر بشكل كامل، مشيرة إلى حوادث إطلاق النار والسرقة التي تحدث هناك بشكل متكرر.
وفي التفاصيل، ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن ملايين الصينيين يزورون أمريكا سنويًّا، ويضخون ما يقرب من 19 مليار دولار، ووقف هذا الأمر سيكون بمنزلة إعلان حرب سياحية بين البلدين، خاصة بعد عقوبات أمريكا على شركة هواوي الصينية.
وحثت الوزارة السياح الصينيين على معرفة معلومات عن وضع الأمن العام والقوانين والتعليمات الخاصة بالمقاصد السياحية لزيادة الوعي بالسلامة، وتوخي الحذر حفاظًا على سلامتهم. وسيظل التحذير من السفر ساريًا حتى 31 ديسمبر 2019م.
بسبب هواوي.. بوادر حرب "سياحية" بين الصين وأمريكا.. وخسائر بالمليارات تنتظر واشنطنخالد خليل الخليج 365 2019-06-05
أصدرت لأول مرة وزارة الثقافة والسياحة الصينية تحذيرًا من الدرجة الأولى من سفر السياح الصينيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحثتهم على تقييم مخاطر السفر بشكل كامل، مشيرة إلى حوادث إطلاق النار والسرقة التي تحدث هناك بشكل متكرر.
وفي التفاصيل، ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن ملايين الصينيين يزورون أمريكا سنويًّا، ويضخون ما يقرب من 19 مليار دولار، ووقف هذا الأمر سيكون بمنزلة إعلان حرب سياحية بين البلدين، خاصة بعد عقوبات أمريكا على شركة هواوي الصينية.
وحثت الوزارة السياح الصينيين على معرفة معلومات عن وضع الأمن العام والقوانين والتعليمات الخاصة بالمقاصد السياحية لزيادة الوعي بالسلامة، وتوخي الحذر حفاظًا على سلامتهم. وسيظل التحذير من السفر ساريًا حتى 31 ديسمبر 2019م.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
12:06 AM
بعد تحذير وزارة الثقافة الصينية رعاياها من مخاطر السفر للولايات المتحدة
أصدرت لأول مرة وزارة الثقافة والسياحة الصينية تحذيرًا من الدرجة الأولى من سفر السياح الصينيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحثتهم على تقييم مخاطر السفر بشكل كامل، مشيرة إلى حوادث إطلاق النار والسرقة التي تحدث هناك بشكل متكرر.
وفي التفاصيل، ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن ملايين الصينيين يزورون أمريكا سنويًّا، ويضخون ما يقرب من 19 مليار دولار، ووقف هذا الأمر سيكون بمنزلة إعلان حرب سياحية بين البلدين، خاصة بعد عقوبات أمريكا على شركة هواوي الصينية.
وحثت الوزارة السياح الصينيين على معرفة معلومات عن وضع الأمن العام والقوانين والتعليمات الخاصة بالمقاصد السياحية لزيادة الوعي بالسلامة، وتوخي الحذر حفاظًا على سلامتهم. وسيظل التحذير من السفر ساريًا حتى 31 ديسمبر 2019م.
، بسبب هواوي.. بوادر حرب "سياحية" بين الصين وأمريكا.. وخسائر بالمليارات تنتظر واشنطن ،
المصدر : الخليج 365
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