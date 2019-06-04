2019-06-04

أكثر من 300 فعالية في 90 مدينة ضمن موسم العيد

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت مديرة التسويق والإعلام لموسم العيد، بدور السديري: إن هوية موسم العيد أُطلقت في وقت قياسي، وسيكون هناك أكثر من 300 فعالية في 90 مدينة سعودية.

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وتابعت السديري في حوارها إلى برنامج “يا هلا بالعيد” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق روزنامة بجميع الفعاليات، ويمكن للجمهور الاطلاع عليها واختيار الفعالية.

وأضافت أنه يمكن كذلك حجز التذاكر عبر موقع “مواسم السعودية”، وكذلك عبر التطبيق الإلكتروني.