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ترامب: سنمنع إيران من السلاح النووي وتمويل الإرهاب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وبريطانيا عازمتان على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، ووقف تمويلها للإرهاب.
وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن انتشار الأسلحة النووية أكبر تهديد نواجهه اليوم، مشيرًا إلى أن بلاده عازمة مع بريطانية على منع النظام الإيراني من حيازة أسلحة نووية ووقف تمويله للإرهاب، بحسب “العربية”.
وفي المقابل، قالت ماي: إن لندن تتفق مع واشنطن بشأن تحقيق الأهداف المتعلقة بالملف الإيراني.
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو الجاري، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات “أبراهم لينكولن” ومجموعة قاذفات إستراتيجية من طراز “بي 52″، كما أعلنت اعتزامها على إرسال 1500 جندي إلى المنطقة.
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