الان تتابع شركة الكهرباء تعترف: تدخّل أمراء المناطق كان له دور في حل أزمة انقطاع التيار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات قدمت الشركة السعودية للكهرباء الشكر لأمراء مناطق جازان ونجران والباحة وعسير على توجيهاتهم ودعمهم ومتابعتهم خلال الانقطاعات في المنطقة الجنوبية. وأضافت الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن تدخل أمراء المناطق كان له بالغ الأثر في معالجة مشكلة انقطاع التيار في زمن قياسي مقارنة بحجمها.

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