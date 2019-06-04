رابط Qiyas Results قياس نتائج التحصيلي 1440 استعلم عن النتائج برقم السجل المدني

رابط Qiyas Results قياس نتائج التحصيلي، يشغل بال الكثيرون ويزيد البحث عليه يوميا حيث ان الطلاب والطالبات الذين أدوا الاختبارات ينتظرون نتائج التحصيلي الذي يمكن الاستعلام عنها عبر الدخول على الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس والتقويم بالتعليم العالي، لذلك سنتناول في هذا الموضوع خطوات الاستعلام عن نتيجة القياس, تشمل اختبارات موقع قياس التعليمية التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي سواء كان العملي أو النظري من قِبل طلاب الثانوية العامة، وأيضاً القدرات العامة للجامعيين، والتسجيل في اختبارات القدرات العامة.

كيفية الوصول إلى الاختبارات بالموقع.

موقع قياس التعليمية يوفر شرح مفصل حول كل اختبار بالإضافة إلى عرض نماذج تجريبية لكل اختبار والتي يمكن للمتقدمين الاستفادة منها أثناء فترة التأهيل وبالتالي تساعد تلك النماذج على رفع معدلات النجاح لديهم, كما أن موقع قياس للتوظيف الإداري هو أحد أهم البوابات الحكومية الخدمية الرسمية في المملكة العربية السعودية التي تقدم الحكومة من خلاله عدد من الخدمات للسعوديين كتحميل ونشر نتائج التحصيلي وتقديم الوظائف الرسمية والتسجيل فيها كالوظائف التعليمية مؤخرًا واعلان نتائجها.

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رابط Qiyas Results قياس نتائج التحصيلي.

يتيح موقع qiyas.sa إمكانية دخول كلا الجنسين من الطلاب، الجامعيين، الخريجين وأيضاً الموظفين، حيث يتم هذا من خلال التسجيل في حساب المستخدم بعد ادخال رقم السجل المدني وكلمة المرور, أما من فُقد البيانات الخاصة بالدخول يمكن استعادة كلمة المرور من خلال رقم الهوية حيث أنه سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال الخاص به، والتي ستحتوي على بيانات تسجيل الدخول, بينما المتقدم للاختبارات للمرة الأولى كل ما عليه هو فتح حساب قياس مستخدم جديد، وبعد الانتهاء سوف يتمكن من تسجيل تحصيلي قياس 1440 بمثابة أحد الاختبارات التعليمية هذا بجانب اختبار القدرات, مما لا شك فيه أن كافة طلاب الثانوية العامة يمكنهم خوض الاختبارات الخاصة بالتحصيلي في كافة المواد الدراسية، والأسئلة المطروحة في الاختبارات معتمدة على التركيز أكثر.

تسجيل الدخول على موقع قياس بالهوية.

تستطيع الدخول على رابط موقع قياس نتائج بالهوية الوطنية، رابط المركز الوطني للقياس السعودي .

. بعد الولوج للرابط، عليكم إدخال رقم الهوية الخاص بكم، ورمز التحقق.

ثالثاً: تقوموا بالضغط على استعلام.

بالفيديو طريقة تسجيل اختبار قياس تحصيلي

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