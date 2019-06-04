، الساعات الأولى لـ"عيدكم شمالي".. مواطنون يشيدون بالحملة التوعوية للإمارة ،

أشاد مواطنون وزوار ومقيمون بأداء إمارة المنطقة الشمالية لبرامج احتفالات العيد، بعد ساعات من بدء أول أيام الفطر المبارك.
وفي التفاصيل، رأى مواطنون في الحملة التوعوية التي تنفذها الإمارة لإحاطتهم بالفعاليات المقررة خلال أيام العيد إشارة إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه المناسبة، ورغبة المسؤولين في توفير سبل الترفيه والاستمتاع لجميع مواطني المنطقة.
ودشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، احتفالية "عيدكم شمالي" الترفيهية التي تستمر طيلة أيام عيد الفطر المبارك، في محافظات المنطقة.
ووفقًا للمعلومات التي أصدرها المركز الإعلامي الخاص بالفعالية فإن هذه الفعاليات تنظمها أمانة منطقة الحدود الشمالية والهيئة العامة للترفيه، في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتوفير أجواء الفرح والبهجة ولاسيما في الأعياد والمناسبات الوطنية، وأن فعاليات "عيدكم شمالي" ستكون متزامنة في محافظات المنطقة وتتنوع بين فنية وترفيهية واستعراضية لتناسب جميع الأذواق، وتستمر لمدة أربعة أيام، مضيفًا أنها "تشمل عروضًا فنية وثقافية، بالإضافة إلى مسابقات الرماية وكرة السلة والتصويب، بالإضافة إلى العروض العالمية على مسرح الاحتفال الرئيس".
يُذكر أنه تم "تخصيص منطقة للتسوق لدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة، وذلك من خلال عرض منتجاتهم وبضائعهم بمواقع محددة وفق اشتراطات بيئة وصحية".
ويتوقع أن يجتذب المهرجان أهالي المنطقة والمناطق المجاورة ويحقق إيرادات تُسهم في نمو الناتج المحلي بالحدود الشمالية.
الساعات الأولى لـ"عيدكم شمالي".. مواطنون يشيدون بالحملة التوعوية للإمارةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-04
أشاد مواطنون وزوار ومقيمون بأداء إمارة المنطقة الشمالية لبرامج احتفالات العيد، بعد ساعات من بدء أول أيام الفطر المبارك.
وفي التفاصيل، رأى مواطنون في الحملة التوعوية التي تنفذها الإمارة لإحاطتهم بالفعاليات المقررة خلال أيام العيد إشارة إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه المناسبة، ورغبة المسؤولين في توفير سبل الترفيه والاستمتاع لجميع مواطني المنطقة.
ودشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، احتفالية "عيدكم شمالي" الترفيهية التي تستمر طيلة أيام عيد الفطر المبارك، في محافظات المنطقة.
ووفقًا للمعلومات التي أصدرها المركز الإعلامي الخاص بالفعالية فإن هذه الفعاليات تنظمها أمانة منطقة الحدود الشمالية والهيئة العامة للترفيه، في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتوفير أجواء الفرح والبهجة ولاسيما في الأعياد والمناسبات الوطنية، وأن فعاليات "عيدكم شمالي" ستكون متزامنة في محافظات المنطقة وتتنوع بين فنية وترفيهية واستعراضية لتناسب جميع الأذواق، وتستمر لمدة أربعة أيام، مضيفًا أنها "تشمل عروضًا فنية وثقافية، بالإضافة إلى مسابقات الرماية وكرة السلة والتصويب، بالإضافة إلى العروض العالمية على مسرح الاحتفال الرئيس".
يُذكر أنه تم "تخصيص منطقة للتسوق لدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة، وذلك من خلال عرض منتجاتهم وبضائعهم بمواقع محددة وفق اشتراطات بيئة وصحية".
ويتوقع أن يجتذب المهرجان أهالي المنطقة والمناطق المجاورة ويحقق إيرادات تُسهم في نمو الناتج المحلي بالحدود الشمالية.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
10:19 PM
الفعاليات تستمر طيلة أيام العيد وتشمل عروضًا ترفيهية وتخصيص منطقة للتسوق
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أشاد مواطنون وزوار ومقيمون بأداء إمارة المنطقة الشمالية لبرامج احتفالات العيد، بعد ساعات من بدء أول أيام الفطر المبارك.
وفي التفاصيل، رأى مواطنون في الحملة التوعوية التي تنفذها الإمارة لإحاطتهم بالفعاليات المقررة خلال أيام العيد إشارة إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه المناسبة، ورغبة المسؤولين في توفير سبل الترفيه والاستمتاع لجميع مواطني المنطقة.
ودشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، احتفالية "عيدكم شمالي" الترفيهية التي تستمر طيلة أيام عيد الفطر المبارك، في محافظات المنطقة.
ووفقًا للمعلومات التي أصدرها المركز الإعلامي الخاص بالفعالية فإن هذه الفعاليات تنظمها أمانة منطقة الحدود الشمالية والهيئة العامة للترفيه، في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتوفير أجواء الفرح والبهجة ولاسيما في الأعياد والمناسبات الوطنية، وأن فعاليات "عيدكم شمالي" ستكون متزامنة في محافظات المنطقة وتتنوع بين فنية وترفيهية واستعراضية لتناسب جميع الأذواق، وتستمر لمدة أربعة أيام، مضيفًا أنها "تشمل عروضًا فنية وثقافية، بالإضافة إلى مسابقات الرماية وكرة السلة والتصويب، بالإضافة إلى العروض العالمية على مسرح الاحتفال الرئيس".
يُذكر أنه تم "تخصيص منطقة للتسوق لدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة، وذلك من خلال عرض منتجاتهم وبضائعهم بمواقع محددة وفق اشتراطات بيئة وصحية".
ويتوقع أن يجتذب المهرجان أهالي المنطقة والمناطق المجاورة ويحقق إيرادات تُسهم في نمو الناتج المحلي بالحدود الشمالية.
، الساعات الأولى لـ"عيدكم شمالي".. مواطنون يشيدون بالحملة التوعوية للإمارة ،
المصدر : الخليج 365
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