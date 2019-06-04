، "الخطوط الكويتية" تشغل طائرات خدمت في أسطول "السعودية" سابقًا ،

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أفادت مصادر لـ "الخليج 365"، بأن الخطوط الكويتية قامت باستئجار ثلاث طائرات من طراز إيرباص A320 وذلك خلال عملية تطوير أسطولها وتعويض النقص الحاصل، لحين وصول طائرات جديدة تحت التصنيع.
وكانت الخطوط السعودية قد استلمت هذه الطائرات من مصانع إيرباص كطائرات جديدة وخدمت في أسطول "السعودية" لمدة ثماني سنوات، ومن ثم تم إعادتها للمالك، حيث تعمل السعودية على الاستمرار بتطوير الأسطول.
وخدمت هذه الطائرات بشركة أجنبية بعد إخراجها من إسطول الخطوط السعودية، ومن ثم تم تأجيرها على الناقل الوطني الكويتي بتسجيل “9K-ALF/G/H، حيث تقوم إحدى شركات تأجير الطائرات بتملك الطائرات وتأجيرها على شركات الطيران حول العالم.
"الخطوط الكويتية" تشغل طائرات خدمت في أسطول "السعودية" سابقًاراكان العبيد الخليج 365 2019-06-04
أفادت مصادر لـ "الخليج 365"، بأن الخطوط الكويتية قامت باستئجار ثلاث طائرات من طراز إيرباص A320 وذلك خلال عملية تطوير أسطولها وتعويض النقص الحاصل، لحين وصول طائرات جديدة تحت التصنيع.
وكانت الخطوط السعودية قد استلمت هذه الطائرات من مصانع إيرباص كطائرات جديدة وخدمت في أسطول "السعودية" لمدة ثماني سنوات، ومن ثم تم إعادتها للمالك، حيث تعمل السعودية على الاستمرار بتطوير الأسطول.
وخدمت هذه الطائرات بشركة أجنبية بعد إخراجها من إسطول الخطوط السعودية، ومن ثم تم تأجيرها على الناقل الوطني الكويتي بتسجيل “9K-ALF/G/H، حيث تقوم إحدى شركات تأجير الطائرات بتملك الطائرات وتأجيرها على شركات الطيران حول العالم.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
10:17 PM
استأجرت ثلاثًا من طراز إيرباص A320 خلال تطوير أسطولها لتعويض النقص
أفادت مصادر لـ "الخليج 365"، بأن الخطوط الكويتية قامت باستئجار ثلاث طائرات من طراز إيرباص A320 وذلك خلال عملية تطوير أسطولها وتعويض النقص الحاصل، لحين وصول طائرات جديدة تحت التصنيع.
وكانت الخطوط السعودية قد استلمت هذه الطائرات من مصانع إيرباص كطائرات جديدة وخدمت في أسطول "السعودية" لمدة ثماني سنوات، ومن ثم تم إعادتها للمالك، حيث تعمل السعودية على الاستمرار بتطوير الأسطول.
وخدمت هذه الطائرات بشركة أجنبية بعد إخراجها من إسطول الخطوط السعودية، ومن ثم تم تأجيرها على الناقل الوطني الكويتي بتسجيل “9K-ALF/G/H، حيث تقوم إحدى شركات تأجير الطائرات بتملك الطائرات وتأجيرها على شركات الطيران حول العالم.
، "الخطوط الكويتية" تشغل طائرات خدمت في أسطول "السعودية" سابقًا ،
المصدر : الخليج 365
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