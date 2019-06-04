، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يشارك المسافرين فرحة العيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال الاستضافة بالقهوة العربية والشوكولاته والورود وهدايا عدة

شارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الركاب المسافرين القادمين والمغادرين في صالات المطار فرحة استقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال الاستضافة بالقهوة العربية والشوكولاته والورود والعديد من الهدايا.

وشارك المدير العام للمطار، الأستاذ عصام بن فؤاد نور، في الاحتفال وتقديم الهدايا والتهاني بالعيد السعيد للمسافرين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية العاملة في المطار.

كما جهَّزت إدارة المطار عددًا من الكاونترات في الصالتَيْن الشمالية والجنوبية، والصالة رقم 1 في المطار الجديد، للاستضافة بالقهوة العربية والشوكولاته، وتوزيعهما على المسافرين والموظفين. فيما بثت مكبرات الصوت في صالات المطار تكبيرات العيد والتهاني للمسافرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

من جانبه، قال عصام بن فؤاد نور، المدير العام لمطار الملك عبد العزيز الدولي: إن هذه الفعاليات تعكس حرص إدارة المطار على مشاركة المسافرين الكرام المناسبات الوطنية السعيدة، منها عيد الفطر المبارك الذي تم التجهيز والاستعداد له مبكرًا انطلاقًا من سعي إدارة المطار لتوفير كل ما يحقق راحة المسافرين في ظل ما يشهده المطار حاليًا من معدلات تشغيل عالية جدًّا، وسط استعداد الإدارات العاملة على مدار الساعة.

وأوضح "نور" أن صالات المطار شهدت أمس الاثنين التاسع والعشرين من رمضان كثافة تشغيلية عالية جدًّا؛ إذ بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين أكثر من (113 ألف مسافر) عبر (681) رحلة دولية وداخلية.

وأشار إلى أن معايدة المسافرين ستستمر طيلة أيام عيد الفطر، مشيدًا بتعاون الجهات العاملة في المطار لإنجاح الفعاليات، ومعربًا عن أمله بأن يستمتع المسافرون بهذه الفعاليات التي ترسم أجواء الفرح والسعادة.