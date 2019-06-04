“الكهرباء” تكشف “كيف ومتى” يتم تعويض متضرري الجنوب من جراء انقطاع التيار!

قال ممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس “سعد السلامة” أنه لن يتم تعويض أي متضرر في الأجهزة الكهربائية جراء حادثة انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية إلا عن طريق القضاء.

وأكد السلامة أنه هناك أضراراً جسيمة جداً يتم النظر لها وتحويلها للجهات القضائية للفصل فيها، حيث طالب المشتركين تعويضات جراء التذبذب والانقطاع، نظراً لكونه أفسد أجهزتهم وأطعمتهم وأدويتهم، مطالبين بالتعويض عن حجم الضرر الذي تعرض له سكان المناطق الجنوبية بحسب سبق”.