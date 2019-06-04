شاهد: كيف رد رئيس رقباء بالحد الجنوبي على شخص سأله يوم العيد .. “أنت مرابط ؟”

أكد رئيس رقباء مرابط بالحد الجنوبي ، أنه “معيد” وليس “مرابط” ، مشيراً إلى أن العيد الحقيقي على الحد الجنوبي تحت طلقات النار مدافعًا عن الدين والوطن . وقال مخاطبًا المواطنين : “كل عام وأنتم بخير وعيدوا في أمان وحنا دون العقيدة والوطن، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان وأن يعجل بنصرنا ودعواتكم”.
وأكد على كلامه بعدد من الأبيات الشعرية قال فيها :
يا ناشدٍ عني مع زحمة العيد
أنا على الحد الجنوبي مرابط
الدين دونه هل عقيدة وتوحيد
والرافضي مع المجوسي يخابط
دون الوطن مع الرجال الصناديد
أهل الشجاعة بين فردٍ وضابط
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