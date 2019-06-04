بالفيديو: كلمة الأمير محمد بن سلمان للمرابطين بالحد الجنوبي أثناء زيارته لهم

أشاد ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بالجهود التي يبذلها المرابطون في الحد الجنوبي من أجل أمن وأمان المواطنين والمقيمين، وذلك خلال زيارته لهم اليوم لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك. ووجه ولي العهد كلمة قصيرة لهم خلال زيارته قال فيها إن التضحيات التي تقدمونها والجهد إلي تقومون فيه هو السبب إن كل مواطن سعودي أو مقيم يستمتع بأيام العيد في أمن وأمان.

وأضاف أن هدفي السلام وأن أكون بينكم اليوم، ونطمن عليكم، وأنتم على الحد مع هذه الأجواء الصيفية الحارة، لكن شوفة 3 ملايين في قبلة المسلمين يتعبدون ومرتاحين هذا بسببكم أنتم. وقال لهم إن الكل يغبطكم على الأجر ونتمنى إن شاء الله نشارككم الأجر، فيما تقومون به، وجزاكم الله خيرا، وكثر الله من أمثالكم ووفقكم الله، وأي شيء نقدر نقدمه إحنا في الخدمة، بالتوفيق.