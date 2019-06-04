«إغاثي الملك سلمان» يدشن مشروع كسوة العيد في الجوف اليمنية

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع كسوة العيد في محافظة الجوف اليمنية.
وعبر وكيل محافظة الجوف يحيى عليان عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه اللفتة الكريمة التي جاءت بوقتها، وأسهمت بإدخال الفرحة ورسم البسمة على وجوه الكثير من الأسر الفقيرة والمتضررة بالمحافظة في ظل استمرار حالة النزوح والمعاناة، التي يتعرض لها الكثير من اليمنيين.
وثمّن عليان جهود المملكة ومواقفها الإنسانية النبيلة مع الشعب اليمني في جميع المجالات.
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