مصادر «عاجل»: تمديد فترة السماح بتوطين العاملين في دعاية المستحضرات الصيدلانية

كشفت مصادر «عاجل»، عن أن هيئة الغذاء والدواء قررت تمديد إلزام فترة العمل بتوطين وتصحيح أوضاع العاملين في مجال الدعاية بالمستحضرات الصيدلانية العشبية، لإتاحة الفرصة أمام الوكلاء والشركات؛ لإنهاء متطلبات التوطين .

وقالت المصادر: إن المهلة الجديدة للشركات والوكلاء لإنهاء متطلبات تصحيح أوضاعها ستكون ستة أشهر على أن تنتهي في 1-4–1441هـ للنظر في الطلبات .

وكان وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وافق على عدم الإعفاء من شرط الجنسية للعاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الوارد في المادة الحادية عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1/6/1425هـ، وأن يقتصر العمل في هذا المجال على الصيادلة السعوديين.

وبحسب الآلية المقترحة التي أعلنتها الهيئة في وقت سابق، فإنه سيتم إيقاف خطابات تأييد العمل للصيادلة غير السعوديين على وظيفة مندوب دعاية طبية، وكذلك إيقاف الموافقات على نقل الكفالات، إضافة إلى تعيين صيدلي سعودي على أي وظيفة مندوب دعاية طبية تصبح شاغرة.

واشترط قرار وزير الصحة أن يكون جميع الصيادلة الذين يراجعون القطاعات الحكومية كمندوبي دعاية طبية سعوديين بنهاية عام 2019م، وتحقيق سعودة وظائف مندوبي الدعاية الطبية بنسبة 25% كل ستة أشهر ابتداءً من 2019م.