السفير السعودي في الفلبين يطالب بكشف ملابسات اختفاء الطيار الشريف

طالب السفير السعودي في الفلبين السلطات المختصة بتكثيف عملية البحث والتحقيق؛ لكشف ملابسات اختفاء المواطن عبدالله خالد الشريف الذي فقد في رحلة طيران تدريبية.

وقالت السفارة السعودية في الفلبين، إن السفير الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، التقى اليوم الثلاثاء، رئيس المراسم بالقصر الجمهوري في الفلبين؛ لمناقشة اختفاء المواطن عبدالله خالد الشريف وعمليات البحث والتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة الفلبينية.

وأشارت إلى أن السفير طلب تكثيف جهود البحث وفق جميع الاتجاهات والاحتمالات، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا على كل المستويات؛ للعثور على المواطن الشريف ومدربه الفلبيني.

وكانت السفارة السعودية في الفلبين، كشفت قبل يومين، عن أن وفدًا رفيع المستوى من السفارة انتقل إلى جزيرة ميندور؛ للوقوف على مجريات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات الفلبينية؛ للبحث عن المواطن عبدالله خالد الشريف الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية في جنوب الفلبين.

يأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، برعاية شؤون المواطنين والحرص على سلامتهم وبمتابعة من وزير الخارجية وجميع المسؤولين بالوزارة.

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وأكدت السفارة، في البيان الصادر عنها، اليوم، أن الوفد شارك مع فريق عمل البحث والإنقاذ المكون من قوات الجيش الفلبيني وخفر السواحل وهيئة الطيران المدني والقوات البحرية وشرطة مدينة سان خوسيه بجزيرة ميندورو وعدد من المسؤولين في المطار.

وأوضحت أن وفد السفارة اطلع على جميع إجراءات البحث التي تمت منذ فقدان الطائرة وحتى تاريخه، كما شارك وفد السفارة في وضع الخطة التالية للبحث والتحري والتي تتمثل في البحث عن الممرات المائية و11 منطقة برية على أن تشمل المناطق التي تسيطر عليها بعض الجماعات المسلحة.

وأشارت إلى أنه نظرًا للوضع الأمني غير المستقر في تلك الجزيرة، قامت السفارة بإقناع أقارب المواطن عبدالله الشريف ونقلهم إلى مانيلا.

وأكدت أنها ستستمر ببذل كل الجهود للبحث عن المواطن بالتنسيق مع السلطات الرسمية الفلبينية ذات العلاقة، كما تأمل من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة ومصدر المعلومة عند النشر، ومتابعة البيانات الصادرة من السفارة كي لا تؤثر على مجريات التحقيق، آملة أن تسفر نتائج البحث عن عودة المواطن عبدالله الشريف إلى ذويه سالمًا معافى.