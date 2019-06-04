«الداخلية» تعايد المنومين في مستشفى قوى الأمن بمكة

نقل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، اليوم الثلاثاء، معايدة وتهاني وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، للمرضى المنومين بمستشفى قوى الأمن في مكة المكرمة، بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة العميد فواز الميمان، ومدير عام المستشفى العقيد طبيب محمد بن عبدالله الشريف.

وقدّم الدكتور السحيمي هدايا بهذه المناسبة التي وجه أمير المنطقة بتوزيعها على المرضى، الذين تطلب وضعهم الصحي البقاء بالمستشفى، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ورفع مدير عام الإدارة العامة الدكتور السحيمي شكره وامتنانه لوزير الداخلية على هذه اللفتة الكريمة ومعايدة المرضى المنومين بمستشفيات قوى الأمن التي تركت أثرًا حسنًا في نفوس المرضى، وتأتي تأكيدًا لاهتمامه الدائم والملحوظ برجال الأمن في الصحة والمرض.

وقام المديرون المناوبون وممثلو العلاقات العامة بمستشفيات قوى الأمن، وإنفاذًا للتوجيه الكريم بنقل تهانيه وتوزيع الهدايا بهذه المناسبة والدعاء لهم بالشفاء العاجل.

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في سياق آخر، زار محافظ عنيزة، رئيس لجنة أصدقاء المرضى عبدالرحمن السليم وأعضاء اللجنة المرضى المنومين في مستشفى الملك سعود، مقدِّمين لهم التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، وراجين من العلي القدير أن يمن عليهم بالشفاء ودوام الصحة .

واطمأن المحافظ على حالة المرضى، من خلال الطواقم الطبية المعالجة، فيما قدَّمت للمنومين الهدايا بمناسبة العيد.

وعبّر السليم عن شكره لإدارة مستشفى الملك سعود على اهتمامها البالغ بالمرضى والعمل على راحتهم .

وجرى خلال الزيارة تكريم الجهات الرعاة والداعمين لمسيرة للجنة أصدقاء المرضى.