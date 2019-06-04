الخيال: حقوق الإنسان في المملكة كفلتها الشريعة

صدر أول من أمس أمر ملكي بتعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة. ورفع الخيال بالغ شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية بتعيينه نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان، وسأل المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة وأن يوفقه للإسهام في ما يرقى إلى تحقيق رؤى خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع الحيوي المهم، مؤكداً أن حقوق الإنسان في المملكة كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء وأنظمة المملكة المرعية. ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين.



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